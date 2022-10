Am kommenden Sonntag, 9. Oktober, organisiert das Naturschutzzentrum Bergstraße von 9.30 bis 13.30 Uhr eine Pilzwanderung. Treffpunkt ist auf dem Wanderparkplatz Guldenklinger Höhe in Heppenheim-Kirschhausen. Der Experte Harald Lutz wird einen Einblick in die Vielfalt der Pilzwelt geben – auch jenseits der Frage „giftig oder essbar?“

Nach dem Finden der Pilze geht es zurück ins

...