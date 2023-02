Pilot entdeckt Drohne bei Frankfurter Flughafen

Frankfurt. Beim Anflug auf den Frankfurter Flughafen hat der Pilot eines Passagierflugzeugs eine Drohne in der Einflugschneise bei Ginsheim-Gustavsburg (Landkreis Groß-Gerau) entdeckt. Die Polizei suchte den Bereich daraufhin mit einem Hubschrauber ab und entdeckte zwei Drohnen, wie die Beamten am Mittwochmorgen mitteilten. Zwei 22 und 38 Jahre alte Männer seien als Piloten der Drohnen identifiziert und kontrolliert worden.

Die Drohnen stellte die Polizei sicher. Sie ermittelt wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr. Der Vorfall geschah bereits am Montagmittag. Die Drohnen seien in einer Höhe von rund 4000 Fuß (etwa 1200 Meter) unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Auswirkungen auf den Flugverkehr habe es nicht gegeben.

In Deutschland sind Drohnenflüge in der Nähe von Start- und Landebereichen von Flughäfen verboten - es muss mindestens ein Abstand von 1,5 Kilometer eingehalten werden. Inwieweit im aktuellen Fall ein strafbares Verhalten vorlag, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher.