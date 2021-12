Philosophin Lisa Herzog erhält Schader-Preis

Darmstadt. Die Philosophin und Sozialwissenschaftlerin Lisa Herzog erhält den Schader-Preis 2022. Die 1983 geborene Wissenschaftlerin sei eine der herausragenden Denkerinnen der Gegenwart, die sich mit grundlegenden Fragen an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Philosophie befasse, teilte die in Darmstadt ansässige Schader-Stiftung am Dienstag zur Begründung der Jury mit. Sie trete ein für menschenwürdige Arbeit und plädiere für eine verantwortungsvolle Verteilung von Ressourcen, da Ungleichheit Demokratie gefährde. Der Preis soll im Juni kommenden Jahres in Darmstadt überreicht werden.

Die Auszeichnung ist mit 15 000 Euro dotiert. Mit ihr ehrt die 1988 von Alois Schader gegründete Stiftung Gesellschaftswissenschaftler, die einen Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Probleme leisten. Herzog ist seit diesem Jahr Direktorin des Centre for Philosophy, Politics, and Economics an der Universität Groningen in den Niederlanden.