Pflegeeinrichtungen erhalten 6,1 Millionen Euro Corona-Soforthilfe

Hessen. Die Pflegeeinrichtungen in Hessen haben aus dem 10 Millionen Euro umfassenden zweiten Corona-Soforthilfeprogramm des Landes 6,1 Millionen Euro abgerufen. Mit dem Geld sollen nach Angaben des Sozialministeriums Einnahmeausfälle kompensiert werden, die durch den Pflegerettungsschirm des Bundes nicht aufgefangen wurden.

"Wir haben die Pflegeeinrichtungen in einer schwierigen Zeit schnell und effektiv unterstützt", sagte Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Mittwoch in Wiesbaden. Ob das Geld ordnungsgemäß verwendet wird, soll das neue Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege prüfen, das zum 1. Januar seinen Betrieb aufnimmt.

2021 hatte die Landesregierung mit einem ersten Sofortprogramm Tagespflegeeinrichtungen unterstützt, die zeitweise ihren Betrieb vollständig einstellen mussten. Mit dem zweiten Programm wurden Pflegeeinrichtungen unterstützt, die während der Pandemie besonders intensive Schutzmaßnahmen ergreifen mussten. Träger konnten bis zum 15. November einen entsprechenden Antrag stellen.