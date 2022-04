Weinheim. Fast alles dreht sich um Pflanzen beim Weinheimer Pflänzeltag am Sonntag (10.) von 13 bis 18 Uhr in der Innenstadt. Auch die Einzelhandelsgeschäfte sind in dieser Zeit geöffnet. Für ein Rahmenprogramm ist ebenfalls gesorgt. hol

