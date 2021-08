Pfifferlinge kann man jetzt schon überall in den Bergsträßer Wäldern entdecken

Bergstraße. Ob im Ried oder im Odenwald - in diesem „Pfifferlingjahr“ kann man den begehrten Pilz überall entdecken. Worauf man bei der Suche achten sollte, berichtet Joachim Rippel, Pilzsachverständiger aus Zwingenberg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Dass in diesem Jahr die Pilzsaison im Vergleich zu den Vorjahren besonders früh gestartet ist, liegt vor allem daran, dass es diesmal sehr viel mehr geregnet hat“, weiß Rippel. „Man muss dazu aber auch sagen, dass die vergangenen Jahre nicht normal waren. Denn prinzipiell kann man schon im Juli Steinpilze finden. Der Pfifferling ist übrigens eigentlich ein Sommerpilz.“ In den vergangenen Jahren sei es jedoch aufgrund von Trockenheit erst im Oktober losgegangen.

Pilzexperte Joachim Rippel mit einem leckeren Butterpilz. © Neu

Zwar gebe es in diesem Jahr eine besonders große Ausbeute, planlos losziehen sollte man jedoch trotzdem nicht. „Butterpilze findet man zum Beispiel nicht bei Eichen, sondern bei Kiefern, Goldröhrlinge wiederum an Lärchen“, berichtet Rippel. Wer besonders gerne Steinpilze sammelt und isst, der wird bislang nicht all zu viel Glück haben. „Steinpilze gibt es momentan nur vereinzelt. Mitte August könnten aber noch welche dazukommen.“

Aufpassen sollte man bei der Suche vor allem darauf, dass man den begehrten Speisepilz nicht mit dem Gallenröhrling verwechselt. Den gebe es im Gegensatz zum Steinpilz nämlich momentan häufig in der Region.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Wie der Name schon verrät, ist der Verwechslungspartner des Steinpilzes gallenbitter. Man erkennt ihn daran, dass die Röhren mit der Zeit rosa werden und die Röhren teilweise Rostflecken bekommen - die sollte man auf keinen Fall essen. Beim Steinpilz sind die Röhren hingegen gelb-grau.“ Ein weiteres Indiz sei das Stielnetz: „Der ist beim Steinpilz weiß und beim Gallenröhrling schmutzigbraun.“

Lamellen machen den Unterschied

Pfifferlinge gebe es in diesem Jahr „an jeder Ecke“, so Rippel. „Mein Sohn ist letztens losgezogen und mit rund einem Kilogramm heimgekommen.“ Normalerweise finde man etwa 200 Gramm.

Verwechseln könne man ihn mit dem falschen Pfifferling. „Ihm fehlt das Aroma, er riecht nach nichts“, erklärt Rippel. Außerdem sei der Falsche Pfifferling ein Lamellenpilz und die Lamellen könne man leicht vom Hut abkratzen. „Beim echten Pfifferling sehen die Leisten nur aus wie Lamellen, abkratzen kann man sie nicht.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

In Jungeichenwäldern finde man vor allem Steinpilze, Pfifferlinge, Maronen-Röhrlinge und den Flockenstieligen Hexen-Röhrling. Letzterer laufe blau an, wird aber beim Kochen aber schön gelb und ist - so Rippel - einer der besten Pilze, „eine Delikatesse.“ Im Odenwald finde man zum Beispiel Steinpilze, Flockenstielige Hexenröhrlinge, Champignons, Pfifferlinge und Maronen-Röhrlinge.

Auch Giftpilze wachsen jetzt gut

Pilze sammeln sollte man mit einem Korb und auf keinen Fall mit einer Plastiktüte, berichtet der Experte. „In einer Tüte kann schnell eine leichte Verwesung einsetzen“, erklärt er. Und wenn Pilze nicht mehr so frisch seien, könne es nach dem Essen leicht zu Erbrechen und Durchfall kommen.

Steinpilze sollte man übrigens unten am Stiel abschneiden oder herausdrehen, Pfifferlinge lieber schneiden. Das vereinfache auch das Putzen der Pilze ungemein.

Gerade bei Steinpilzen solle man diese noch vor Ort durchschneiden und vermadete Stellen zur Sicherheit bereits im Wald entfernen, bevor man sie in den Korb zu den anderen Pilzen legt. So könne man vermeiden, dass sich die Tierchen auch über die übrigen gesammelten Schätze hermachen.

Etwa 10 000 Arten in Deutschland

Rund 10 000 Pilzarten seien inzwischen in Deutschland bekannt. Und auch wenn es im Odenwald nicht so viele verschiedene gebe, seien es immer noch genug, um sich zu vergiften. Dazu komme, dass nicht nur die schmackhaften Speisepilze vom Regen profitieren - auch Giftpilze wachsen jetzt besonders gut.

Ein Buch beim Sammeln im Wald mitzunehmen, sei unhandlich, weswegen einige Menschen auf Apps zurückgreifen. Rippel rät allerdings dazu, die Finger von solchen Apps zu lassen. „Natürlich gibt es darunter mehr und weniger gute, verlassen würde ich mich aber auf keine App.“ Dabei werden nämlich Bilder zur Bestimmung eingescannt, wie er erklärt. „Allerdings ist vor allem auch der Geruch entscheidend. Verlassen sollte man sich deswegen nur auf Artenkenntnis“, rät er.

„Erst fragen, dann essen“

Zwar gebe es nicht viele tödliche Giftpilze. Nichtsdestotrotz können einige schädlich für Magen und Darm und sogar organschädigend sein - beispielsweise der Grüne Knollenblätterpilz. „Bei einem Menschen, der rund 80 Kilogramm wiegt, reichen etwa 50 Gramm Frischpilz aus, bei Kindern sind 20 bis 30 Gramm eine tödliche Dosis.“ Rippel rät daher dazu, sich auf wenige Arten zu fokussieren und einen Pilzsachverständigen aufzusuchen. „Einfach anrufen und vorbeikommen. Der Pilzsachverständige kann dann die gesammelten Pilze im Korb durchschauen.“ Generell gelte die Faustregel: „Erst fragen und dann essen.“ Ein Seminar, wie das traditionell der Fall ist, könne aufgrund von Corona in diesem Jahr übrigens nicht stattfinden, bedauert der Zwingenberger.

Zuhause angekommen, sollte man die gesammelten Werke im Idealfall gleich putzen und verwerten, trocknen oder einfrieren. „Man kann sie aber auch zwei bis drei Tage im Kühlschrank lagern.“

Pilzrahmsoße mit Semmelknödeln

Rippels persönliches Lieblingsrezept sei ein Mix aus Steinpilz, Hexen- und Maronen-Röhrling und Pfifferling. In einer Sahnesoße mit Petersilie und Gewürzen verfeinert, esse er sie besonders gerne mit Semmelknödeln oder Bandnudeln. Aber auch Klassiker wie Jägerschnitzel oder Rührei mit Pilzen komme bei ihm auf den Tisch. (ssr)