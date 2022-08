Hufgeklapper statt Autogeräusche? Die Anwohner in Nieder-Liebersbach und Birkenau trauten am späten Dienstagabend zunächst nicht ihren Ohren – doch sie sollten recht behalten: 21 Pferde und fünf Kühe galoppierten aus Richtung Ober-Liebersbach nach Nieder-Liebersbach und weiter über die Hauptstraße durch Birkenau in Richtung Reisen.

Zahlreiche Meldungen über die ausgebüxten Tiere gingen

