Am Sonntag gegen 5 Uhr ereignete sich auf der B 45 zwischen den Gemarkungen Höchst und Mümling-Crumbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pferd starb und am Unfallfahrzeug Totalschaden entstand. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem SUV von Höchst kommend in Richtung Mümling-Crumbach. Kurz vor dem Ortseingang Crumbach kreuzte ein Pferd die Fahrbahn und kollidierte

