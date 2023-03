Pfanne mit heißem Fett löst Küchenbrand in Viernheim aus

Viernheim. Am Dienstagnachmittag (21.), ist es in Viernheim gegen 16.10 Uhr zu einem Küchenbrand gekommen, wie die Polizei berichtet. Brandursache war eine Pfanne mit heißem Fett auf dem Herd in der Saarlandstraße.

Hierbei entstand ein Sachschaden rund 15000 Euro. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand in der Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses schnell unter Kontrolle bringen.

Verletzt wurde niemand. Die Bewohner konnten anschließend wieder in ihre Wohnung zurück.