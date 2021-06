Per klassischem Brief zum digitalen Impfausweis

Bergstraße. Bei einer Inzidenz von 1,8 im Kreis konnte Landrat Christian Engelhardt am Freitag von einer „sehr entspannten Situation“ sprechen, in die man hineinginge. In der aktuellen Video-Pressekonferenz zur Coronavirus-Pandemie ging er besonders auf die seit gestern in Hessen geltenden weiteren Lockerungen ein, die für die nächsten vier Wochen Gültigkeit haben.

Was jetzt möglich ist Aufgrund der Lockerungen in Hessen ist im privaten und öffentlichen Bereich wieder mehr möglich. In den Schulen sind die Schutzmasken nur noch auf dem Weg in die Klassenräume erforderlich und können am Platz abgenommen werden. Die Ausstattung der Schulen mit Luftfiltern ist laut Engelhardt nicht geplant, zumal es dafür auch keine fachliche Begründung gebe. Der bessere Schutz sei das Lüften, das auch bezüglich des CO2-Gehaltes in der Luft die wirksamere Methode sei. Aus diesem Grund seien die Klassenräume der Bergsträßer Schulen auch mit CO2-Meldern ausgestattet, außerdem verfüge ein großer Teil der Schulen über Lüftungsanlagen. Sollten die Fallzahlen im Herbst wieder steigen, gehöre weiterhin das Testen zum Konzept. Bei privaten Zusammenkünften können sich jetzt bis zu 25 Personen ohne Maske und Einschränkungen treffen, wobei Genesene und Geimpfte dabei nicht mitgezählt werden. Generell wird aber das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln empfohlen. Bei mehr als 25 Personen gilt das Treffen als Veranstaltung und ist in Innenräumen mit einer Testpflicht, mit Abstands- und Hygienekonzept und Kontakterfassung verbunden. Veranstaltungen sind auf eine maximale Teilnehmerzahl von 250 in Innenräumen beziehungsweise 500 im Außenbereich begrenzt. Auch hier werden Geimpfte und Genesene nicht mitgezählt. Bei größeren Teilnehmerzahlen handelt es sich um eine Großveranstaltung, die einer besonderen Genehmigung bedarf. js

Erfreut zeigte er sich, dass die Entscheidungskompetenz wieder zurück an die Landkreise gegeben worden sei. Sollte es zu einem lokal begrenzten „diffusen“ Infektionsgeschehen kommen, gelte die regionale Sichtweise und notwendige Maßnahmen seien nicht nur von der Inzidenz abhängig. Vielmehr gehe es bei der Beurteilung darum, ob der Ausbruch eine klar abgrenzbare Ursache habe, wie beispielsweise in einem Betrieb.

„Es liegt an uns allen“

Deutlich machte der Landrat aber auch, dass es „an uns allen gemeinsam“ liege, wie sich die Pandemie auch angesichts der weiteren Lockerungen und der Mutanten weiterentwickele. Er verband das mit dem Dank an die Menschen, die bisher den auch mit Einschränkungen der Freiheit verbundenen Weg mitgegangen sei. Der Erfolg zeige sich jetzt.

Auf die nach wie vor vorhandenen Risiken und Gefahren machte auch Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz aufmerksam. Vorsicht sei weiterhin geboten, zumal gerade bei einer so niedrigen Inzidenz jeder einzelne Infektionsfall sich gleich enorm auswirke. Es sei wichtig, bei akuten Fällen schnell zu reagieren, um eine Ausbreitung zu verhindern, hält Stolz die Testbereitschaft nach wie vor für wichtig.

Im Bergsträßer Impfzentrum werden seit zwei Wochen täglich über 1000 Dosen verimpft, so Engelhardt. Insgesamt seien in der vergangenen Woche 8840 Dosen verabreicht worden. Dabei handele es sich überwiegend um Zweitimpfungen. Positiv entwickele sich die Verfügbarkeit des Impfstoffs. Sowohl die Arztpraxen als auch die Betriebsärzte erhielten inzwischen mehr Dosen. Wenn sich das fortsetzt, geht der Landrat davon aus, dass im Herbst die Herdenimmunität erreicht ist.

Aktuell werde der OR-Code für den digitalen Impfausweis an die vollständig Geimpften verschickt. In Hessen betreffe das gegenwärtig über eine Million Personen. Im Bergsträßer Impfzentrum werde der digitale Nachweis nicht erstellt, vielmehr bekomme jeder vollständig Geimpfte 14 Tage nach seiner zweiten Impfung Post vom Kommunalen Rechenzentrum mit dem entsprechenden QR-Code.

Mit dem aktuellen Inzidenzwert von 1,8 steht der Kreis Bergstraße deutlich besser da als das Land Hessen mit einer Inzidenz von 7,7 und der Bund mit einem Wert von 6,2. Weiter verbessert hat sich auch die Situation in den einzelnen 22 Städten und Gemeinden des Kreises. In der Hälfte der Kreis-Kommunen seien aktuell keine Infektionsfälle bekannt und in 17 der Städte und Gemeinden liege die Inzidenz bei 0, so die Erste Kreisbeigeordnete Stolz. In der vergangenen Woche waren es 15.

Die Infizierten seien inzwischen deutlich jünger. Ihr Durchschnittsalter liege aktuell bei 29 Jahren. Der Altersschnitt der kompletten Pandemie liegt bei 49. Aktuell werde lediglich noch ein Bergsträßer intensiv behandelt.

Nach Einschätzung des Landrats wird das mobile Impf-Team des Kreises noch bis in die zweite Juli-Woche unterwegs sein, um Personen zuhause oder auch Feuerwehr-Einsatzkräfte vor Ort zu impfen. Durchschnittlich verabreicht das mobile Impfteam zwölf Impfungen pro Tag.

Reduziert hat sich auch die Zahl der Infektionsfälle in den Gemeinschaftsunterkünften, über die Kreisbeigerdneter Karsten Krug berichtete. In der vergangenen Woche hatte sich die Zahl der Infizierten von 25 auf 22 reduziert, in dieser Woche ist die Zahl weiter gesunken und liegt jetzt bei 18 Infektionsfällen.