Pendleraktion des DGB an Bahnhöfen im Kreis Bergstraße

Bergstraße. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) führt im Rahmen seiner Kampagne „Echt gerecht“ am heutigen Dienstag, 21. September, eine bundesweite Pendleraktion durch – im Kreis Bergstraße an den Bahnhöfen Bensheim, Bensheim-Auerbach, Heppenheim, Lampertheim, Bürstadt, Viernheim und Neckarsteinach. „Die Zukunft der Rente als zentrales Element für einen starken und solidarischen Sozialstaat ist ein wichtiges Wahlkampfthema und wird auch ein zentrales Thema in den Verhandlungen einer wie auch immer gearteten Regierungskoalition auf Bundesebene sein“, betonen Jürgen Planert, Regionsgeschäftsführer des DGB Südhessen und DGB-Regionssekretär Horst Raupp. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1