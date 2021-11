Pendler hoffen auf bald freiere Fahrt bei Wiesbaden

Südhessen. . Ein dumpfer Knall, dann sackt der südliche Teil in sich zusammen. Nach einem weiteren Bumms kippt der nördliche Teil auf die Trümmer. Wie geplant, ist am Samstag die baufällige Salzbachtalbrücke der Autobahn 66 in Wiesbaden in Schutt und Asche gelegt worden. Es sei eine gelungene Sprengung gewesen, ein voller Erfolg, sagte ein sichtlich zufriedener Sprengmeister Eduard Reisch. Hinter ihm begannen die Bagger bereits mit den Aufräumarbeiten.

Das viel befahrene Bauwerk hatte Mitte Juni plötzlich aus Sicherheitsgründen gesperrt werden müssen. Die Sprengung soll nun den Start des ohnehin geplanten Neubaus beschleunigen. Außerdem erhoffen sich Anwohner und Pendler im Rhein-Main-Gebiet, dass zumindest die Straßen und Bahngleise unter der früheren Brücke bald wieder befahren werden können. Die Autobahn GmbH des Bundes peilt hier eine Freigabe bis Weihnachten an, wie der Direktor der Niederlassung West, Ulrich Neuroth, am Samstag bekräftigte.

Die Salzbachtalbrücke Die Salzbachtalbrücke wurde 1963 als vierspuriges Bauwerk für die Autobahn 66 fertiggestellt und liegt im Wiesbadener Stadtteil Biebrich. Sie bestand aus zwei getrennten Überbauten – eine Richtungsfahrbahn mit zwei Spuren führte nach Frankfurt, eine in den Rheingau. Wäre es nicht zu der Havarie gekommen, hätte das Bauwerk unter laufendem Verkehr erneuert werden können. Ursprünglich war die Brücke nur für etwa 20 000 Fahrzeuge am Tag ausgelegt, die Verkehrszahlen entwickelten sich aber rasant nach oben. 2009 etwa querten schon knapp 90 000 Autos pro Tag, mit einer weiteren Zunahme wird gerechnet. Die Salzbachtalbrücke kommt auf eine Länge von 304 Metern und eine Höhe von bis zu 29 Metern. Nach Fertigstellung der neuen Brücke sollen den Autos sechs Spuren zur Verfügung stehen. lhe

Rechtzeitig vor der geplanten Sprengung hatte sich am Samstagmorgen in Wiesbaden der Nebel rund um die Brücke aufgelöst, so dass die Sprengtechniker bei Sonnenschein einen guten Blick auf das Bauwerk hatten. Unter der Fahrbahn waren Sand- und Kiesberge aufgeschüttet worden, sie sollten unter anderem die Gleisbetten und Leitungen des nahe gelegenen Hauptklärwerks schützen. Nach den Worten von Neuroth sind größere Schäden sehr wahrscheinlich ausgeblieben, es fehlten zunächst aber noch konkrete Rückmeldungen.

Direkt nach der Sprengung, kurz nachdem sich die Staubwolke verzogen hat, setzte an der Baustelle reger Betrieb ein – ein stetes „Toktok“ der riesigen Hammer war zu hören. Die Art der Sprengung führte dazu, dass auch sehr große Teile der Fahrbahn auf den Trümmerbergen liegen, die erst noch zerkleinert werden müssen. Diese werden nun teils mit Hammern zerschlagen oder mit einem anderen Spezialgerät zerdrückt, wie Neuroth erläuterte.

Nach den Plänen der Autobahn GmbH sind unter anderem 15 Kettenbagger sowie drei Radlader im Einsatz, um die gesprengte Brücke zu zerkleinern. 15 000 Tonnen Abbruchmaterial aus Beton und Stahl müssen verarbeitet werden.

Die Sprengung der Brücke wurde per Livestream ins Internet übertragen. Polizei, Stadt und Autobahn GmbH hatten Schaulustige dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Rund um die Brücke galt ein Sicherheitsbereich von 250 Metern, in dem der Aufenthalt verboten war. Davon betroffen waren unter anderem ein Friedhof, einige Wohnhäuser, Schrebergärten und ein Tierheim.

An dem Bauwerk hatte sich im Sommer der Überbau an einem Pfeiler der Südbrücke abgesenkt, Betonbrocken waren auf die Straße und den Gehweg herabgefallen. Die Brücke wurde komplett gesperrt, es bilden sich in der Landeshauptstadt regelmäßig zähe Staus. Der Hauptbahnhof ist vom Zugverkehr so gut wie abgeschnitten, da fast alle Gleise unter der Brücke verlaufen. Die derzeitige Lücke der Autobahn 66 wird nach den Plänen der Autobahn GmbH frühestens 2023 mit einem Neubau geschlossen.

Vor der plötzlichen Sperrung im Juni liefen an der Brücke bereits die Vorbereitungen für einen konventionellen Abriss ohne Sprengung. Die abgesackte Südbrücke befand sich nicht mehr unter Verkehr – der war bereits komplett auf die Nordbrücke umgeleitet worden.

Es sei das erklärte Ziel der Autobahn GmbH, dass es keine „zweite Salzbachtalbrücke“ geben soll, sagt Stephan Krenz von der Geschäftsführung. Jedoch sei der Nachholbedarf bei Sanierungen an vielen der rund 28 000 Autobahnbrücken in Deutschland hoch. Während bislang rund 200 Brücken im Jahr „in Ordnung gebracht“ worden seien, müsse diese Zahl künftig auf 400 Brücken steigen, sagte Krenz. lhe