An den prägnanten Stellen der Kreuzung der Rodensteinstraße mit der Promenadenstraße und der Fehlheimer Straße stehen Gebäude, die man – um es vorsichtig auszudrücken – sicher in keinem Architekturführer über das 21. Jahrhundert finden wird.

Unser Augenmerk richten wir heute auf das Eckgebäude zur Promenadenstraße. An seiner Stelle stand bis 1981 der Gebäudekomplex der ehemaligen Zigarrenfabrik Auler. Im Jahre 1876 hatte der aus Mainz stammende Kaufmann Luis Auler diese Fabrik eröffnet. Zur erwähnen wäre in diesem Zusammenhang noch eine zweite Fabrik, die Auler in Lorsch im „Palais von Hausen“ betrieb. Zunächst gut florierend, teilten sie beide nach dem Ersten Weltkrieg das Schicksal anderer Tabakfabriken der Region und mussten schließen. Die Stadt Bensheim erwarb im Jahre 1921 die Bensheimer Zigarrenfabrik und dort, wo früher Tabak verarbeitet wurde, entstanden zehn Wohnungen.

Ab dem Jahr 1952 gehörte das Anwesen der Firma Peter Kuhn. Im Eckhaus befand sich ab circa 1960 die Gaststätte „Stadt Bensheim“ von Heinrich Hechler.

Interessant ist im Zusammenhang mit Luis Auler auch sein Wohnhaus in der Rodensteinstraße 28, das in Bensheim nach dem Namen des letzten Eigentümers als „Villa Lux“ bekannt war. Wir haben über das spätklassizistische Gebäude in einer Folge der „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ im April 2018 berichtet. Architekt des außergewöhnlichen Gebäudes, das im Jahre 2000 abgerissen wurde, war Herrmann Müller.

Das historische Foto der Zigarrenfabrik Auler verdanken wir dem Stadtarchiv Bensheim, die Hintergrundinformationen hat uns Rudolf Schmitt vom Museumsverein Bensheim zukommen lassen. tn/Bild: Neu