Unsere heutigen Bilder führen uns nach Einhausen. Das historische Foto wurde uns freundlicherweise vom Verein für Heimatgeschichte Einhausen zur Verfügung gestellt. Fotografiert wurde es in der Rheinstraße.

Eine idyllische Szenerie hat der uns unbekannte Fotograf eingefangen. Am rechten Bildrand sieht man drei Frauen mit einem Kinderwagen stehen. So wie zwei der Frauen sind auch die Blicke von drei der abgebildeten Kinder in die Kamera gerichtet. Nur eine Frau und ein Kind schauen in die andere Richtung. Vielleicht warten sie alle auf die andere Gruppe, die sich auf der linken Seite in Richtung des Bildes bewegt. Ein Mann mit Zylinder und zwei Frauen sowie drei weitere Kinder sind dort auszumachen. Wenn man die Kleider betrachtet, so könnte man das Bild „Ein Sonntag in den 50er Jahren“ nennen, denn ein Zylinder als Kopfbedeckung wurde wohl, wenn man nicht gerade ein Schornsteinfeger war, nur zu festlichen Anlässen getragen. Was beim Betrachten der schönen historischen Ansicht auffällt, ist das Fehlen von jeglichen Kraftfahrzeugen auf dem alten Bild. tn/Bild: Neu