Rhein-Neckar. Der Pegel des Rheins bei Worms sinkt weiter. Nachdem am Sonntag (18.07.) um 13.30 Uhr der Höchststand mit 605 Zentimeter erreicht war, betrug der Pegelstand am Dienstag (20.) um 10 Uhr nur noch 567 Zentimeter. Laut Prognose wird der Pegel bis Donnerstag (22.07.), 8 Uhr, weiter auf dann 550 bis 515 Zentimeter sinken. Diese Werte teilte das Regierungspräsidium Darmstadt am Dienstag mit.

