Pegel des Rheins erreicht bei Worms am Sonntag den Höchststand

Rhein-Neckar. Im Südwesten steigen die Wasserstände des Rheins erneut an. Worms meldet für den heutigen Freitag (16.07.), 10 Uhr, einen Pegelstand von 558 cm. Der Höchstand wird hier für Sonntag (18.07.) zwischen 11 und 14 Uhr mit einem Pegel von 595 bis 610 cm erwartet. Am Pegel Maxau bei Karlsruhe wird in der Nacht zu Samstag der Scheitel im Bereich von 850 bis 870 cm erwartet. Die Wasserstände werden danach laut Prognose auf hohem Niveau verharren. Am Pegel Mainz wird die Meldehöhe von 550 cm am Samstag in den frühen Morgenstunden überschritten. Der Scheitel wird hier am Sonntag erwartet.

