PC-Ausstattung für die Feuerwehren im Kreis Bergstraße

Wiesbaden/Bergstraße. „Die Digitalisierung spielt auch für unsere Feuerwehren eine zunehmend wichtige Rolle“, stellt der Bergsträßer CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Bauer fest.

Dies gelte nicht nur im Einsatz der Brandschützer, sondern auch in deren Ausbildung. Die Hessische Landesfeuerwehrschule erweitere ständig ihre digitalen Angebote und greife die neuesten technischen Möglichkeiten auf – und auch auf Kreisebene halte man technisch Schritt, so Bauer weiter.

Die hessische Landesregierung habe nun für die Beschaffung einer PC-Ausstattung für die Kreisausbilder dem Kreis Bergstraße eine Zuwendung über Steuermittel in Höhe von 19 000 Euro bewilligt. „Damit werden die Möglichkeiten der digitalen Lehrgangsgestaltung auch in der Kreisausbildung erweitert“, so Bauer. red