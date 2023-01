Passant in Darmstadt mit Hammer geschlagen

Darmstadt. Die Polizei sucht Augenzeugen zu einem Vorfall in Darmstadt, bei dem ein Mann mit einem Hammer um sich geschlagen haben soll.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein noch unbekannter Mann am Montag (16.), in der Zeit zwischen 13 und 14 Uhr, einen 54 Jahre alten Fußgänger in der Bleichstraße mit einem Hammer geschlagen haben.

Durch den Schlag wurde der Passant leicht verletzt. Im Nachgang ließ sich der Darmstädter ärztlich behandeln und erstattete eine Anzeige.

Lautstarke Auseinandersetzung könnte Passanten aufgefallen sien

Die Attacke und die lautstarke verbale Auseinandersetzung könnte Zeugen aufgefallen sein. Weil die Augenzeugen möglicherweise wichtige Hinweise zu dem noch unbekannten Täter geben können, werden sie gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen.

Zur Personenbeschreibung des mutmaßlichen Täters ist bekannt, dass er circa 1,75 Meter groß gewesen sein soll. Er hatte kurze dunkelblonde oder hellbraune Haare und einen Vollbart.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06151/969-41110 entgegen.