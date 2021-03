  Passagierverkehr am Rhein-Main-Flughafen noch einmal abgesackt

Frankfurt. Am Frankfurter Flughafen ist der Passagierverkehr wegen des anhaltenden Lockdowns und der Reisebeschränkungen im Februar noch einmal deutlich abgesackt. Der Flughafenbetreiber Fraport zählte an Deutschlands größtem Luftfahrt-Drehkreuz im abgelaufenen Monat 681 751 Passagiere und damit 84,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie er am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Das waren rund 200 000 Passagiere weniger als im Januar, als der Rückgang im Jahresvergleich 80,9 Prozent betragen hatte. Viele Fluggesellschaften hatten ihr ohnehin gekapptes Flugangebot weiter zurückgefahren.

