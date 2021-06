Partei Die Basis stellt Kandidatin auf

Bergstraße. Die Basisdemokratischen Partei Deutschland – kurz „Die Basis“ – stellt Ina Rodewald aus Hirschhorn bei der Bundestagswahl als Direktkandidatin für den Wahlkreis Bergstraße auf. Sie setzte sich mit 76 Prozent der Stimmen der wahlberechtigten Mitglieder gegen Steffen Koblienko aus Lampertheim durch.

Ina Rodewald wurde 1966 in Heidelberg geboren, ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und lebt in einem Mehrgenerationenhaus in Hirschhorn. Nach Angaben ihrer Partei ist sie unter anderem Unternehmerin, Trainerin für wertschätzende Kommunikation, Mediatorin, Autorin, Mitbegründerin des Helina-Verlages und Inhaberin eines Gästehauses im Odenwald.

Die „Basisdemokratische Partei Deutschland“ wurde im Juli 2020 gegründet. Sie ist nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung neben der W2020 die zweite Nachfolgeorganisation der Parteiinitiative „Widerstand2020“, die im April 2020 von Gegnern der staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie gegründet und mittlerweile wieder aufgelöst wurde. red/Bild: Eduardo Serrano