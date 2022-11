Paritätischer warnt vor Insolvenzwelle bei sozialen Einrichtungen

Hessen. Hessens gemeinnützige soziale Einrichtungen und Dienst drohen an den massiven Preissteigerungen zu zerbrechen. Einer Umfrage des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes zufolge sehen sich 89 Prozent der befragten 209 Organisationen im Bundesland vor dem Hintergrund der Kostenexplosion in ihrer Existenz gefährdet. 42 Prozent von ihnen gaben an, dass sie es ohne Hilfe maximal ein Jahr schaffen, ihre Angebote weiterzuführen. "Die Situation ist sehr beunruhigend und wird sich noch verschärfen", sagte Landesgeschäftsführerin Yasmin Alinaghi. Sie warnte vor einer Insolvenzwelle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Paritätische schlägt deshalb Alarm und fordert einen umfassenden Schutzschirm für soziale Einrichtungen und Dienste. Der Verband geht davon aus, dass bundesweit ein zweistelliger Milliardenbetrag notwendig ist, allein in Hessen grob geschätzt ein einstelliger Milliardenbetrag, und mahnt zur Eile. Bund, Länder und Kommunen müssten schnellstmöglich unbürokratisch verlässliche und finanziell auskömmliche Absicherung schaffen.

Das hessische Sozialministerium verweist auf die Einigung der Landtagsfraktionen von CDU, Grüne, SPD und FDP auf Eckpunkte für ein hessisches Landeshilfsprogramm. "Die Unterstützung für soziale Einrichtungen ist ein Teil dieses Landesprogramms - folglich ist aber auch nur ein Teil des Gesamtvolumens von insgesamt 200 Millionen Euro dafür vorgesehen", teilte ein Sprecher mit.