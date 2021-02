Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Im Kreis Bergstraße sind gestern 40 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet. Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Pandemie 7363 Infektionen registriert worden. Die neuen Fälle stammen unter anderem aus Bensheim (4), Heppenheim (2), Lautertal (2) und Lindenfels (5). Unter den betroffenen Einrichtungen sind das Alte Kurfürstliche Gymnasium und die Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim.

14 weitere Fälle der britischen Virusmutation B.1.1.7 wurde bekannt. Insgesamt sind nach Kreisangaben jetzt 166 Fälle registriert. Zudem sind zwei weitere Infektionen mit der südafrikanischen Variante B.1.351 aufgetreten, hier liegt die Gesamtzahl jetzt bei fünf.

Dem Kreis sind zurzeit 479 Infizierte bekannt. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 48 Patienten behandelt. Darunter sind 38 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor. Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 237 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für heute einer Quote von 87,42 Infektionen pro 100 000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Dieser Wert wird heute leicht auf 82 sinken, da die Fallzahlen heute unter denen der Vorwoche (55) liegen.

Laut Deutscher Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit von 42 Intensivbetten in den Kliniken 38 Betten belegt – davon fünf mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; drei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Altenheime besonders betroffen

In Hessen sind 723 Neuinfektionen registriert worden, wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts (Stand 3.10 Uhr) hervorgeht. Insgesamt wurden demnach inzwischen 187 011 Fälle nachgewiesen. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 26 auf 5801. Weit mehr als die Hälfte aller Todesopfer im Zusammenhang mit der Pandemie in Hessen sind nach Angaben von Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) Bewohner von Alten- und Pflegeheimen.

Das Coronavirus ist vor einem Jahr erstmals bei einem Hessen nachgewiesen worden. Die Infektion wurde am 27. Februar 2020 bekannt – betroffen war ein Mann aus Wetzlar. Es folgte eine Zeit der „Hochs und Tiefs“ bei der Bekämpfung der Pandemie, wie Gesundheitsminister Klose zum Jahrestag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. „Wir haben große Erfolge erzielt, lernen immer dazu und haben auch Rückschläge erlitten.“

Gerade im Umgang mit einer „völlig neuen Herausforderung“ könne man immer noch besser werden, so der Minister. Man könne aber zurecht sagen: Angesichts der Herausforderungen des neuen Virus habe sich Hessen in der Pandemie gut geschlagen. „Wir haben einen besonnenen Weg eingeschlagen, der Schutz der Menschen und der Schutz unseres Gesundheitssystems vor Überlastung hatten für uns immer höchste Priorität.“ Dass bereits „hoch wirksame Impfstoffe“ überhaupt zur Verfügung stünden, sei ein „riesiger Erfolg, der uns viel Hoffnung gibt“.

Eine Mehrheit der Deutschen findet, dass Lockerungen nötig sind. Im Politbarometer der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen sprechen sich 56 Prozent dafür aus. Für 40 Prozent der Befragten haben Läden und Geschäfte Priorität. 22 Prozent wollen Erleichterungen bei den Kontaktbeschränkungen, 20 Prozent bei Sport, Kultur und Freizeit. 15 Prozent der Deutschen würden gerne wieder in ein Restaurant gehen.

Die Bundesregierung dämpfte dagegen Hoffnungen auf schnelle und umfassende Lockerungen. Trotz langer Wochen im Lockdown, erster Impferfolge bei den Alten und neuer Testmöglichkeiten empfehle er „größtmögliche Umsicht und Vorsicht“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Berlin.

Mit einer der ersten Lockerungen im zweiten Lockdown dürfen ab Montag auch in Hessen wieder die Friseursalons öffnen. „Die Hoffnung ist jetzt, wieder seinen eigenen Lebensunterhalt bestreiten zu können“, sagt der Geschäftsführer des Landesinnungsverbandes des Friseurhandwerks in Hessen, René Hain. Der Umsatz sei komplett weggebrochen, die Menschen mussten von Rücklagen leben, beschreibt Hain das Problem des Handwerks.

Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks hatte schon nach Bekanntwerden des Öffnungstermins davon gesprochen, dass jeder Kunde möglichst gleich in der ersten Wochen einen Termin wolle. Das bestätigen auch Friseure in Hessen. dpa/tm