Frankfurt. Das Jahr seines 150. Bestehens will der Frankfurter Palmengarten mit einem umfangreichen Jubiläumsprogramm feiern. Geplant sind unter anderem die Eröffnung eines Blüten- und Schmetterlingshauses sowie eine große Ausstellung über die Geschichte des Gartens, wie Direktorin Katja Heubach und Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) in Frankfurt mitteilten.

Darüber hinaus sollen historische Sichtachsen zeigen, wie sich der Palmengarten in der Vergangenheit gewandelt hat. Soundinstallationen des Künstlers Lasse-Marc Riek vermitteln akustische Eindrücke aus der Welt der Tiere und Pflanzen. Geplant ist ein im April erscheinender Jubiläumsband, der über die Geschichte des Gartens informiert. Außerdem gibt es Konzerte und Kulturveranstaltungen. Auf einer Spielwiese wird ein begehbarer Pavillon errichtet.

Zum Jubiläum hat die Stadt die U-Bahn-Station "Westend" außerdem in "Westend (Palmengarten)" umbenannt. Der von Heinrich Siesmayer gegründete Park wird am Dienstag, 16. März, 150 Jahre alt. Laut Heilig ist aus dem sorgsam angelegten Schaugarten ein Ort geworden, "an dem die Frankfurter einen Gegenpol zur wachsenden Stadt finden".