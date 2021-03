  Ostereier mit Glitzer und 3-D-Effekt

Mit bunten Farben hartgekochte oder ausgeblasene Eier bemalen – das gehört für viele zur Zeit vor Ostern einfach dazu. Aber wie wäre es mal, die Eier etwas anders zu gestalten? Bei hartgekochten Eiern finde ich es zum Beispiel total schön, aus buntem Papier kleine Muster auszustanzen – Blumen in verschiedenen Farben sehen super aus. Für einen 3-D-Effekt kann man die Blütenblätter etwas nach innen biegen. Die Blümchen dann einfach ganz nach Geschmack mit Bastelkleber auf den Eiern befestigen und schon ist’s geschafft. Zum Trocknen kann man die Eier mit der nicht beklebten Seite in einen Eierkarton oder in eine Schüssel mit Sand setzen.

Für Deko-Eier, die man in Zweige im Garten, auf dem Balkon oder in der Wohnung hängen kann, habe ich auch eine Idee für euch. Dazu braucht ihr Bastelkleber oder Zuckerguss, einen Pinsel und bunte Streusel, Bastel-Streu oder Streu-Glitzer in euren Lieblingsfarben. Zuerst bestreicht ihr die Stelle, auf der die Deko halten soll, dünn mit Bastelkleber oder taucht sie in Zuckerguss. Hübsch ist es, das Ei mit der unteren Hälfte oder schräg einzutauchen und dann die klebrige Stelle in das Streu eurer Wahl hineinzusetzen. Zum Trocknen die Eier mit der beklebten Seite nach oben wieder in einen Eierkarton oder in Sand setzen. Wenn sie getrocknet sind, dann kann man übrigens noch nach Herzenslust weiter dekorieren und verzieren. Mit einer anderen Farbe oder einem ganz anderen Deko-Streu vielleicht? Tobt euch aus! Wenn die Eier fertig sind, fehlt noch die Schnur, an der ihr sie auch aufhängen könnt. Dazu an einem Stück Zahnstocher einen Faden zu einer Schlaufe festknoten und das Stück Zahnstocher dann so durch das Auspuste-Loch stecken und quer stellen, dass der Zahnstocher nicht mehr rausrutscht und ihr das Ei aufhängen könnt.

Viel Spaß beim Basteln und Dekorieren!

Euer Fred Fuchs ssr