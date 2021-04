Oster-Kontrollen zum Gründonnerstag und Karfreitag

Darmstadt. Sowohl am Gründonnerstag als auch am Karfreitag wurden Verkehrskontrollen entlang der BAB 5 durch die Polizeiautobahnstation Südhessen durchgeführt. Am Gründonnerstag (01.04.2021) geschah das zwischen 11:00 - 13:00 Uhr an der Anschlussstelle Weiterstadt (BAB 5), Fahrtrichtung Frankfurt. Dabei wurden insgesamt 65 Fahrzeuge mit 83 Personen kontrolliert. Insgesamt 18 Gurtvertöße wurden geahndet. Zum Schluss musste ein Offenbacher Fahrzeugführer einen kurzen Boxenstopp einlegen, da er unter Alkoholeinwirkung stand. Am Karfreitag, zwischen 18:00 - 20:00 Uhr ,wurden auf den Parkplätzen und Rastanlagen sogenannte LKW-Abfahrtskontrollen durchgeführt. Dabei wurden 45 Kraftfahrer, die dort ihre Pause eingelegt hatten, auf übermäßigen Alkoholkonsum überprüft. Bei 6 LKW-Fahrern wurde eine erhebliche Atemalkoholkonzentration gemessen. In diesen Fällen wurden Parkkrallen an den Fahrzeugen angebracht und eine Weiterfahrt untersagt.

