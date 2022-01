Ostdeutsche Heimatstube virtuell

Bergstraße. „Mit ihrer Kultur haben die Heimatvertriebenen einen Teil ihrer alten Heimat in ihr neues Zuhause gebracht. Das ist ein Gewinn für alle. Deshalb steht der Bund der Vertriebenen (BdV) in der Verantwortung, dieses reiche kulturelle Erbe zu bewahren“, sagte der BdV-Kreisvorsitzende Gerhard Kasper im Gespräch mit dieser Zeitung.

Der BdV-Landesverband Hessen, dem Kasper ebenfalls angehört, habe diesen gesetzlichen Auftrag längst angenommen – und dies mit großem Erfolg. Damit könne man den BdV nicht mehr als einen „Folkloreverband“ aus vergangenen Zeiten einordnen, sondern als einen redlich bemühten, verlässlichen Botschafter im europäischen Rahmen.

Über 60 Stufen schwer erreichbar

In diesem Zusammenhang betonte Gerhard Kasper, dass man die ostdeutsche Kultur- und Heimatstube mit Schönbacher Stube, die im Heppenheimer Amtshof untergebracht ist, noch mehr in den Mittelpunkt stellen wolle. Nach einem Gespräch mit der hessischen BdV-Kulturbeauftragten Rose-Lore Scholz sagte Kasper: „Die Heimatstube ist ein besonderes Kulturgut der jüngeren Geschichte. Sie zeigt unter anderem die gelungene Integration der Heimatvertriebenen in Heppenheim auf. Sie ist ein Teil der Stadtgeschichte.“ Dies wirke identitätsstiftend für die Bevölkerung in den Städten und Gemeinden“, so Kasper.

Der BdV-Kreisvorsitzende regte schon bei der 73. Landesverbandstagung im vergangenen Herbst in Wiesbaden an, die ostdeutsche Heimatstube in Heppenheim zu digitalisieren, so dass man auf der Homepage des BdV-Kreisverbandes Bergstraße alle Exponate zu Hause per Internet bei einem virtuellen Rundgang anschauen kann, zumal der Besuch der Heimatstube, die nur über eine 60 Stufen ansteigende Treppe erreichbar ist, gerade für ältere Menschen beschwerlich ist.

Bei der Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedler, Margarete Ziegler-Raschdorf, stieß Kaspers Anliegen auf offene Ohren. Sie sicherte Kasper einen vierstelligen Betrag zu. Das Vorhaben konnte jetzt in die Tat umgesetzt werden.

Lydia Tossens, Projektleiterin der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen mit Sitz in Bonn, und Sascha Gustorf, technischer Assistent, waren vier Tage in der ostdeutschen Heimatstube in Heppenheim zu Gast und nahmen zunächst einmal 40 Exponate fotografisch auf, die anschließend mit einer Beschreibung und weiteren Informationen im Internet in Form einer „virtuellen Präsentation“ weltweit verfügbar sind.

Der Besucher der Internetseite kann sich in den Räumen der Sammlung frei bewegen – gemäß seinen Interessen: Sei es in den real bestehenden Räumen, die mittels 360-Grad-Panorama-Fotografie abgelichtet wurden, oder in virtuell konstruierten Räumen. Er kann sich dann auf einzelne Objekte konzentrieren, sie mit anderen Exponaten vergleichen und dabei zugleich wesentliche Informationen zu dem einzelnen Objekt oder zu Gruppen von Objekten abrufen.

Möglicht in ganz Deutschland

Ziel sei es, so Projektleiterin Lydia Tossens, in möglichst allen Bundesländern das Projekt durchzuführen. Den Anfang hat Nordrhein-Westfalen gemacht. Derzeit arbeite man in den Heimatstuben in Hessen. Heppenheim sei die sechste Station im Bundesland.

Lydia Tossens wörtlich: „Heimatsammlungen sind weit mehr als die Summe ihrer einzelnen Exponate und Archivalien: Sie spiegeln mit kulturhistorisch bedeutenden Gegenständen und mehr noch mit den vorgestellten Alltagsgegenständen das Leben, die Geschichte, die Mentalität einer Region, Stadt oder Gemeinde wider, und darüber hinaus zeugen sie von der Eingliederung der Flüchtlinge und Vertriebenen in die bundesdeutsche Nachkriegsgesellschaft. Viele Betreiber der Heimatsammlungen fühlen sich aufgrund ihres meist hohen Alters schlichtweg damit überfordert, neue Formate zu entwickeln, um die Heimatsammlungen attraktiv für Besucher zu gestalten. Dies hat einen Rückgang an Besucherzahlen und damit einhergehend mangelnder finanzieller Mittel zur Pflege der Bestände zur Folge.“

Und Gerhard Kasper fügt hinzu: „Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und zum Erhalt der Heimatsammlungen beizutragen, bietet die Kulturstiftung seit 2020, gefördert durch den Bund, eine entsprechende Beratungstätigkeit an. Außerdem versteht sich die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen dabei als zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für den Komplex der Zukunft der Heimatsammlungen beziehungsweise -stuben.“

Kasper abschließend: „Diese Einrichtungen sind von enormer geschichtlicher und emotionaler Bedeutung für die Vertriebenen und ihre Nachkommen.“