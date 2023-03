Bergstraße. Mit einem Vortrag über den spanischen Architekten und Künstler Antoni Gaudí (1852 - 1926) wird die Online-Vortragsreihe „Bauen mit der Natur – Organisches in der Architektur und der Kunst am Bau von der Antike bis heute“ der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) Südhessen am Mittwoch, 5. April, 19 Uhr, fortgesetzt.

Die Kunsthistorikerin Ursula Dann aus Mannheim wird an diesem Abend das Leben und Wirken des spanischen Architekten Antoni Gaudí in den Blick nehmen, der als einer der herausragenden Vertreter des Modernisme, der katalanischen Spielart des Jugendstils, gilt. Gaudí war unter anderem maßgeblich am Bau der Sagrada Família in Barcelona beteiligt und plante phantasievolle und einzigartige Planquartiere und Stadtbauten für das wohlhabende Bürgertum Barcelonas. Der reich bebilderte Online-Vortrag wird über Zoom organisiert. red