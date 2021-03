Sicher habt ihr es mitbekommen: Bundestrainer Jogi Löw gibt sein Amt nach der Europameisterschaft im Sommer auf. Löw hatte die Aufgabe nach der Weltmeisterschaft 2006 übernommen, jetzt darf ein anderer ran. Wisst ihr eigentlich, was so ein Bundestrainer macht und welche Fähigkeiten er dafür mitbringen muss? Bundestrainer (vor 1945 Reichstrainer) nennt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die verantwortlichen Trainer der Männer- beziehungsweise Frauen-Fußballnationalmannschaft. Er muss sich im Sport gut auskennen, passgenau auswählen, was trainiert wird und muss den Spielern die Einheiten gut vermitteln. Wenn man so will, ist er der Organisator von Training und Spiel. Doch nicht nur das: Er ist Berater und Helfer für das Team, idealerweise sogar ein Vorbild. Er motiviert die Mannschaft und betreut sie. Dabei ist es wichtig, dass er konsequent und authentisch bleibt – und ein bisschen Humor kann dabei auch nicht schaden. Er sollte die Selbstständigkeit der Spieler, vor allem aber das Wir-Gefühl des Teams fördern. Er ist beim Training und bei den Spielen dabei, fiebert mit, gibt Tipps und Anweisungen und feiert mit, wenn die Mannschaft erfolgreich war. Auch nach Schlusspfiff hat er nicht Feierabend. Getreu dem Motto „nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ geht es dann daran zu schauen, was gut und was schlecht gelaufen ist, um es beim nächsten Mal noch besser zu machen. ssr

