Opposition sieht bei rechten Chatgruppen in Polizei Netzwerk

Hessen. Nach dem Bekanntwerden einer viel größeren Dimension bei der Beteiligung an rechten Chatgruppen in der hessischen Polizei sieht die Landtagsopposition klare Hinweise auf ein rechtes Netzwerk. Bei der Sitzung des Innenausschusses des Landtages am Dienstag sei eine ganz andere Dimension des Skandals deutlich geworden, teilte die Fraktionsvorsitzende der Linken, Janine Wissler, am Mittwoch mit. "Vor diesem Hintergrund wird immer wahrscheinlicher, dass es ein rechtes Netzwerk in der hessischen Polizei gibt." Dieser Auffassung ist auch der innenpolitische Sprecher der FDP, Stefan Müller.

AdUnit urban-intext1

"Wenn sich 49 Polizeibeamte, zwei ehemalige Polizisten und fünf externe Personen in insgesamt sieben Chatgruppen mit unterschiedlicher Zusammensetzung über laut Staatsanwaltschaft rechtsextreme Inhalte austauschen, dann kann man das nur als rechtes Netzwerk in der Polizei bezeichnen", sagte Müller. Innenminister Peter Beuth (CDU) hatte am Dienstagabend von 56 Teilnehmern an den Chatgruppen gesprochen - mehr als zuvor bekannt. 49 von ihnen sind aktive Polizisten überwiegend aus dem Spezialeinsatzkommando SEK. Nach Bekanntwerden der Chats hatte Beuth das Frankfurter SEK aufgelöst.