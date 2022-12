Opposition fordert mehr Lehrer für die hessischen Schulen

Hessen. Die hessische Landtagsopposition fordert mehr Lehrerinnen und Lehrer für die Schulen im Land.

Die Landesregierung habe zwar 4000 neue Lehrerstellen für die nächsten zwei Jahre angekündigt, erklärten mehrere Bildungsexperten der Oppositionsfraktionen am Mittwoch in der Haushaltsdebatte im hessischen Landtag in Wiesbaden. Es sei aber schon jetzt absehbar, dass diese nicht besetzt werden könnten. Bereits aktuell offene Stellen an den hessischen Schulen blieben offen.

Fachkräftemangel in allen Bereichen

Kultusminister Alexander Lorz (CDU) betonte die Notwendigkeit, viele Finanzmittel im Bildungsetat für die Schaffung der angekündigten neuen Lehrerstellen bereitzustellen und verweis dabei auch auf die große Zahl an zugewanderten Kindern und Jugendlichen.

Es werde nicht einfach, alle dieses Stellen adäquat zu besetzen, räumte der Minister ein. Es gebe einen Fachkräftemangel in allen Bereichen. Dieser mache auch vor dem Bildungsbereich nicht halt. Die Anstrengungen in der Lehrkräftegewinnung würden fortgesetzt.