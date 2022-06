Opposition fordert bessere Förderprogramme für bezahlbaren Wohnraum

Odenwald. Mehrere Stämme Nutzholz und Gras haben am Mittwochabend (01.06.) im Wald an der Landesstraße 3106, zwischen Höchst und Rimhorn Feuer gefangen. Die Brandstelle hat ein Sportflieger den Rettungskräften gegen 19.30 Uhr gemeldet. Mit den Löscharbeiten in der Nähe der Obrunnschlucht, Höhe des Vereinsbrunnens, waren die Brandschützer aus Höchst und Bad König beschäftigt.

Die Kriminalpolizei (K 10) in Erbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Stand gehen die Beamten davon aus, dass das Feuer gelegt wurde. Jetzt sucht die Polizei Zeugen und nimmt Hinweise unter 06062 / 953-0 entgegen.