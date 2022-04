„OpernAir“ ist abgesagt

Bensheim. Das diesjährige Klassik-„OpernAir“ in Bensheim ist von der Stadtverwaltung abgesagt worden. Grund dafür ist nach Angaben von Thomas Herborn, Eigenbetriebsleiter der Stadtkultur Bensheim, dass der Bensheimer Festplatz und die angrenzenden Parkplätze für einen reibungslosen Ablauf des „OpernAir“ benötigt werden, kurzfristig aber nicht zur Verfügung stehen. Wie berichtet, will der Kreis auf dem Gelände in den kommenden Monaten bis zu 1000 aus der Ukraine geflüchtete Menschen in einer Zeltstadt unterbringen. „Nach Prüfung aller Alternativen“, so Herborn, habe das diesjährige „OpernAir“ deshalb abgesagt werden müssen.

Im Herbst werde dann mit den Planungen für das „OpernAir“ im kommenden Jahr begonnen, das am 24. Juni 2023 im Fürstenlager stattfinden soll. hol/red