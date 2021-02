Die ursprünglich geplante persönli che Sprachberatung in ...

Die ursprünglich geplante persönli che Sprachberatung in Bensheim und Heppenheim wurde abgesagt, um Kontakte zu reduzieren. Stattdessen bietet die Kreisvolks hochschule einen telefonischen Beratungstermin am Mittwoch, 3. März an.