Bergstraße. Einen Online-Vortrag „Lobrunden, Grenzen und Rituale: Die Familienkonferenz mal ganz praktisch“ bietet das Inklusive Familienzentrum Bergstraße der Nieder-Ramstädter Diakonie am Montag, 14. Juni, von 19 bis 21 Uhr an. Die Teilnahme kostet 3 Euro. Referentin ist Heike Claassen. Anmelden können sich Interessierte per Mail unter if.bergstrasse@nrd.de. red

