Online-Treffen zur Energiewende

Bergstraße. Der Klimawandel und die Energiekrise gehören zurzeit zu den bestimmenden Themen der Tagespolitik. Den vielen diskutierten Lösungen stehen ebenso viele Fragen gegenüber. Unabhängig davon sind aber viele Menschen daran interessiert, sich persönlich einzubringen und ihren eigenen Anteil zu leisten. Speziell sichtbar wird dies im neusten Bericht der Organisation CDP, in dem dargestellt wird, dass zwar 90 Prozent aller europäischer Firmen dazu gewillt sind, ihre Emissionen zu reduzieren, aber lediglich fünf Prozent einen expliziten Plan dafür besitzen. Um Lösungen und Möglichkeiten zur Umsetzung geht es beim nächsten Online-Treffen des Klimabündnisses Bergstraße morgen (Mittwoch), 19.30 Uhr. Beginnen wird die Veranstaltung mit einem Vortrag von David Volk von Envision Solutions, der über die Chancen in Zeiten der Energiewende berichtet. Der Fokus dieses Vortrags werde „lösungsorientiert neue Konzepte und Möglichkeiten darstellen“, heißt es in der Einladung.

Die Einwahldaten für das Online-Treffen erhalten Interessenten per E-Mail an info@klimabuendnis-bergstrasse.de. red