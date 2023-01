Bergstraße. Das Klimabündnis Bergstraße lädt am heutigen Donnerstag, 19. Januar, ab 19.30 Uhr zu einer Online-Veranstaltung ein. Das Thema ist: „Wer verantwortet die Klimakatastrophe? Und welche Maßnahmen sind am wichtigsten?“ Die Gruppierung „Fridays for Future“ Bensheim wird einen Einstieg in die Diskussion gestalten. Die Einwahldaten können unter info@klimabuendnis-bergstrasse.de angefordert werden. red

