Online philosophieren

Bergstraße. Auch 2023 lädt die Katholische Erwachsenenbildung Südhessen (KEB) wieder dazu ein, gemeinsam philosophierend das Jahr zu beginnen. Norbert Köhler will mit zwei jeweils fünfteiligen digitalen Seminarreihen im Januar die Möglichkeit bieten, über philosophische Themen nachzudenken und ins Gespräch zu kommen. Von der Philosophie der Antike über aufklärerische Positionen zu Autoren reicht die Bandbreite der Themen.

„Zwischen Kulturbeutel und Hochkultur – Ist die Kultur die Natur des Menschen?“ lautet das Thema des ersten Seminars am 12. Januar. Weitere Termine sind am 26. Januar, 9. und 23. Februar und am 9. März, jeweils von 17.30 bis 19.45 Uhr.

Die zweite Seminarreihe beginnt am 16. Januar und nähert sich unter dem Titel „Zu schön, um wahr zu sein?“ dem Themenkomplex der philosophischen Ästhetik. Weitere Termine in dieser Reihe sind am 30. Januar, 13. und 27. Februar und am 13. März., jeweils von 17.30 bis 19. 45 Uhr.

Die zu besprechenden Texte werden im Voraus bereitgestellt, damit in den Sitzungen auftretende Fragen geklärt, Positionen diskutiert und Meinungen und Ansichten ausgetauscht werden können. Vorkenntnisse sind nach Veranstalterangaben nicht erforderlich.

Informationen und Anmeldung per E-Mail an: keb.suedhessen@bistum-mainz.de und über die Webseite der KEB. Die KEB Südhessen ist nach den Weihnachtsferien ab Montag, 9. Januar, auch telefonisch unter der Telefonnummer 06252 / 3353 zu erreichen. red