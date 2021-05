Online-Infos zum Freiwilligendienst

Bergstraße. Was kommt nach der Schule? Bei genau dieser Frage will der Fachbereich Freiwilligendienste des Deutschen Roten Kreuzes im Kreis Bergstraße junge Menschen unterstützen. Wie wäre es denn mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) beim DRK? Schüler, die ihren Abschluss in diesem Sommer anstreben, sind für Dienstag, 11. Mai, 17 Uhr, zu einer Online-Informationsveranstaltung über das Online-Video-Format „BigBlueButton“ eingeladen. Um Anmeldung per E-Mail an karsten.ripper@drk-odenwaldkreis.de wird gebeten.

Online können sich die Jugendlichen über die Möglichkeiten informieren und erhalten einen Einblick in die Einsatzbereiche. Das FSJ bietet allen, die die gesetzliche Schulpflicht erfüllt haben, eine Möglichkeit zur beruflichen Orientierung. Zwischen sechs und 18 Monaten kann ein Einblick in unterschiedliche soziale Einrichtungen gewonnen werden. Auch berufs- oder studienbezogene Vorpraktika können damit erworben werden. Mit einem monatlichen Taschengeld wird der Einsatz der Freiwilligen vergütet. Der Anspruch auf Kindergeld bleibt bestehen. red