Omikron im Nachbarkreis festgestellt

Bergstraße. Die Omikron-Mutation des Corona-Virus wurde jetzt bei einem Infizierten im Bergsträßer Nachbarkreis Darmstadt-Dieburg festgestellt. Die betroffene Person wies kurz nach der Rückkehr aus Südafrika entsprechende Symptome auf. Der positive Antigen-Schnelltest wurde kurze Zeit später durch einen PCR-Test bestätigt. Das Gesundheitsamt veranlasste daraufhin die Sequenzierung der Probe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sowohl Patient als auch Kontaktpersonen befinden sich derzeit in häuslicher Absonderung, die sie nach Ablauf von 14 Tagen mit einem negativen PCR-Test wieder verlassen können. Dieser Absonderungszeitraum kann nicht durch Negativtestungen verkürzt werden.

Ein weiterer ungeimpfter Todesfall

Der Kreis Bergstraße vermeldete unterdessen den Tod einer ungeimpften Person im Alter von 90 Jahren. Insgesamt gibt es damit 367 Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen. Am Dienstag wurden im Kreis 169 neue Infektionsfälle registriert, teilte Landrat Christian Engelhardt am Abend mit. Das Robert-Koch-Institut errechnete eine aktuelle Inzidenz von bei 378,9.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 41 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 37 Betten belegt – davon acht mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen fünf Patienten eine intensivmedizinische Behandlung benötigen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Hessenweit sind am Dienstag laut Robert-Koch-Institut 1887 weitere Infektionen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg auf 430 354. Die Inzidenz im Bundesland lag bei 270,1. Insgesamt 8234 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht – 23 mehr als am Vortag. red