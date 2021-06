Oldtimer überschlägt sich - Drei Schwerverletzte

Wald-Michelbach. Bei einem Verkehrsunfall auf der L3409 sind am Samstag gegen 15.45 Uhr drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen mitteilte, verlor ein 49-Jähriger, der mit seinem Oldtimer von Zotzenbach nach Wald-Michelbach unterwegs war, aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich zirka drei Meter neben der Straße auf einem tiefergelegenen Feld liegen. Durch den Unfall wurden sowohl der Fahrer als auch die beiden 13-jährigen Mitfahrer schwer verletzt und wurden mit Helikoptern in umliegende Kliniken geflogen. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 10.000 Euro. Die Straße war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Vor Ort waren neben die Feuerwehren aus Rimbach und Zotzenbach auch drei Krankenwagen und ein Notarzt eingesetzt.

