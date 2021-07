Oldtimer-Diebstahl gescheitert

Babenhausen. Ein noch unbekannter Mann hat sich am Mittwochabend Zugang zum Innenraum eines Oldtimers verschafft, der in Babenhausen auf einem Hinterhof an der Hügelstraße abgestellt war. Zeugen wurden gegen 23 Uhr auf den Unbekannten aufmerksam. Als der Mann das bemerkte, ergriff er sofort die Flucht. Eine Beschreibung des Flüchtenden liegt den Beamten nicht vor. Die Polizei hat ein Verfahren wegen des Verdachts des versuchten Autodiebstahls eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

