Ohne Rückstausicherung drohen überflutete Keller

Bergstraße. Gewitter, Regenschauer und gleißende Hitze im Mix. In diesem Sommer zeigt sich das Wetter einmal mehr von seiner unbeständigen und extremen Seite: Auf sonnige Phasen folgten in den letzten Wochen immer wieder Tage mit besonders starken Regenfällen in kurzer Zeit, sogenannte Starkregen-Ereignisse. „In diesen Fällen kann die Kanalisation die großen Wassermassen nicht mehr aufnehmen und das Wasser staut sich im öffentlichen Kanalnetz zurück bis auf Straßenniveau oder höher“, schreibt der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) in einer Pressemitteilung.

In Gebäuden, die gegen diesen Rückstau nicht geschützt sind, könne das aufgestaute Abwasser beispielsweise über Waschbecken, Waschmaschinen, Bodenabläufe oder Toiletten in Kellerräume eindringen und erhebliche Schäden verursachen. Vermieter haften laut KMB auch gegenüber ihren Mietern für so entstandene Schäden.

Umso wichtiger sei für Hauseigentümer deshalb eine Rückstau-Sicherung, die das Gebäude vor eindringendem Abwasser schützt. Fehlt diese, seien alle Räume und Hofflächen gefährdet, die unter der Rückstauebene – Straßenoberkante – liegen.

Als Dienstleister und Ansprechpartner im Bereich der öffentlichen Abwasserbeseitigung informiert der KMB auf seiner Internetseite über die verschiedenen Möglichkeiten der Rückstau-Sicherungen unter www.kmb-bensheim.de/rueckstau-aus-kanalsystem. Im Bedarfsfall stehen auch die Mitarbeiter des KMB Geschäftsbereiches Stadtentwässerung und Kanalbetrieb beratend zur Seite (Telefon 06251/10960).

Weshalb kann das Wasser bei Starkregen nicht immer ausreichend abfließen? Das öffentliche Kanalnetz ist generell nicht darauf ausgerichtet, Starkregen vollständig aufzunehmen. Bei starken Regenfällen mit sehr hohen Niederschlagsmengen in relativ kurzer Zeit wird deshalb ganz bewusst ein kurzzeitiger Aufstau im Kanalnetz in Kauf genommen. Der Bau von Kanälen, die solche Wassermengen, wie sie in den letzten Wochen auftraten, vollständig ableiten können, wäre wirtschaftlich nicht realisierbar. Die Kosten für die entsprechende Vergrößerung sämtlicher Kanäle müssten dauerhaft auf die Abwassergebühren umgelegt werden, obwohl es sich bei den Starkregen-Ereignissen in der Regel um lokale und zeitlich sehr begrenzte Ereignisse handelt.

Der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße betreibt die öffentliche Abwasserentsorgung in Bensheim, Biblis, Einhausen, Groß-Rohrheim und Lautertal gemäß dem hessischen Wassergesetz und ist für ein Kanalnetz von rund 450 Kilometer verantwortlich.

Der Verband trägt nach eigenen Angaben aktiv zum Schutz der Kanäle vor den Folgen durch Starkregen bei. Hierzu zählten insbesondere die Schaffung von Regenrückhalteräumen und die regelmäßige Inspektion, Wartung und Instandsetzung der Kanalisation. In den letzten Jahren seien zudem zahlreiche Investitionen in das Kanalnetz erfolgt, um Schäden durch starke Regenfälle zu verringern. red