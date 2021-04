Ohne Rauschen durch den Saukopftunnel

Bergstraße. Es ist ein Phänomen, das viele Pendler kennen, die zwischen dem Weschnitztal und den Kommunen an der Bergstraße unterwegs sind: Kaum hat das Auto den Eingang zum Saukopftunnel passiert, verschwindet mit dem letzten Tageslicht der Radioempfang. Dank einer technischen Aufrüstung gehört diese Erfahrung nun der Vergangenheit an: Wer das passende Radio hat, kann jetzt auf digitalem Wege einschalten. In Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium und dem Straßenbauamt hat der Südwestrundfunk (SWR) den Saukopftunnel mit DAB+ ausgestattet, kurz für: Digital Audio Broadcasting.

Warnungen möglich

Damit laufen fortan nicht nur digitale Radiosender auch unter der Erde störungsfrei. Die Neuerung soll zudem die Sicherheit im Tunnel verbessern, wie der SWR mitteilt: Polizei und Rettungskräfte können über DAB+ innerhalb des Tunnels digitale Funksignale empfangen.

Kommt es zu einem Notfall, lassen sich über die digitalen Radioprogramme außerdem die Autofahrer informieren. In Baden-Württemberg werden daher auch ältere Straßentunnel mit DAB+ nachgerüstet. Laut SWR betraf dies bis zum 1. April sechs Anlagen im Land.

Seit Ende 2014 wird das DAB+-Netz in Baden-Württemberg kontinuierlich ausgebaut. Auf einer Fläche von knapp 97 Prozent sei der mobile Empfang von SWR-Radioprogrammen mittlerweile möglich, schreibt die Rundfunkanstalt. Gleichzeitig nehme auch die Zahl der Fahrzeuge mit einem DAB+-fähigen Autoradio zu.

Digitalradiopflicht seit 2020

Seit Ende 2020 gilt für Neuwagen und stationäre Geräte eine Digitalradiopflicht. Tunnel ab einer Länge von 400 Metern müssen mit mindestens einem UKW-Rundfunksender mit Verkehrsfunkkennung ausgestattet sein. Zusätzlich werden immer mehr Tunnel mit DAB+ nachgerüstet. Wolfgang Reimer, Präsident des Regierungspräsidiums Stuttgart, zeigt sich optimistisch, dass das Menschenleben retten wird: „Sowohl die Selbst- wie auch die Fremdrettung werden im Brandfall durch die neuen Kommunikationseinrichtungen verbessert.“ /ü