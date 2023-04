Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Heppenheim. Im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen in Heppenheim wegen einer familiären Auseinandersetzung, stellte sich am Donnerstagmorgen (27.04.) heraus, dass ein 34-jähriger Familienangehöriger zuvor mit einem Auto unterwegs war, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem räumte der Mann den vorherigen Konsum von Haschisch und Kokain ein. Drogenspürhund "Chuck" fand anschließend in den Wohnräumlichkeiten des Mannes zudem eine geringe Menge Haschisch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 34-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren.