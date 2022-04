Ohne Führerschein und bei Polizeikontrolle in Dieburg geflüchtet

Dieburg. Ein 17 Jahre alter Rollerfahrer ist in Dieburg mit einem gestohlenen Roller vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Die Beamten nahmen den Jugendlichen und seinen 16 Jahre alten Mitfahrer nach einer kurzen Verfolgungsjagd fest, wie die Polizei in Darmstadt am Montag mitteilte.

Der 17-Jährige besaß demnach keinen Führerschein. Auf seiner Flucht am Freitag soll er unter anderem einen Autofahrer zum Bremsen gezwungen haben. Ob der 17-Jährige den Roller auch gestohlen hat, war zunächst ungeklärt.