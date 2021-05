Offizieller Start der Erdbeersaison in Hessen

Geisenheim. Erdbeerkönigin Lena I. wird an diesem Dienstag (14.30 Uhr) auf einem Hof in Geisenheim (Rheingau-Taunus-Kreis) offiziell die Erdbeersaison in Hessen starten. Im Bundesland wurden nach Angaben des Statistischen Landesamtes die kleinen roten Früchte im vergangenen Jahr auf knapp 1150 Hektar angebaut. Verkauft werden die Erdbeeren über den Handel, über die Selbstvermarktung an den Buden oder über Selbstpflückaktionen, hieß es bei der Marketinggesellschaft "Gutes aus Hessen".

Nach Angaben des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen werden Erdbeeren im Land zunehmend unter Folientunneln angebaut. Der Hauptgrund dafür sind höhere Erträge. Wegen der Corona-Pandemie findet die Eröffnung auch in diesem Jahr unter strengen Abstands- und Hygieneregeln statt.