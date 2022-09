Offene Türen im Bildungswerk der Wirtschaft

Darmstadt/Bergstraße. Als gemeinnützige Bildungsorganisation der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände ist das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft (BWHW) in Darmstadt und weiteren Standorten in Südhessen mit einem umfangreichen Angebot an Bildungs- und Beratungsdienstleistungen vertreten – in Bensheim, Dieburg, Groß-Gerau, Lampertheim, Michelstadt und Viernheim.

Das Bildungswerk erbringt Dienstleistungen für junge Menschen am Übergang von der Schule in Ausbildung, Studium und Beruf, Erwachsene bei ihrer beruflichen Entwicklung und der Suche nach einem neuen Job, Menschen, die in Folge gesundheitlicher Beeinträchtigungen eine neue berufliche Perspektive umsetzen müssen, Schulen und deren Lehrkräfte, Unternehmen aller Branchen und Größenklassen sowie deren Beschäftigte sowie öffentliche Auftraggeber wie die Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter, Renten- und Unfallversicherungsträger, Kommunen, Ministerien.

Infopunkte und Workshops

Für Donnerstag, 15. September, lädt das BWHW an seinem Standort in Darmstadt in der Rheinstraße 94-96a zwischen 10 und 16 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ ein. Anhand verschiedener Stationen wird die Entwicklung unserer vielfältigen Angebote an den Standorten in Südhessen im Laufe der vergangenen 50 Jahre gezeigt.

Alle Besucher sind eingeladen, sich an zahlreichen Infopunkten und bei Workshops unter anderem über die Angebote des Bildungswerks im Wandel der Zeit zu informieren, ein Gesundheitstraining zu besuchen, in der Holzwerkstatt selbst Hand anzulegen, aktuelle Ausbildungsberufe durch eine VR-Brille zu erleben oder sich bei Allgemeinbildungstests zu messen. red