  Österliche Fensterbilder

Da Ostern langsam aber sicher näher rückt, habe ich heute einen Basteltipp passend dazu für euch.

Schnappt euch buntes Seidenpapier, eine Schere, Kleber und etwas schwarzen Karton – und schon kann es losgehen. Zuerst malt ihr ein großes Ei auf einen schwarzen Pappkarton. Dazu könnt ihr euch auch eine Vorlage nehmen. Das gleiche Ei, nur etwas kleiner, malt ihr ins Innere, so, dass ein Rahmen in Ei-Form für euer Fensterbild entsteht. Wenn ihr den ausgeschnitten habt, benutzt ihr ihn als Schablone, um noch einmal den gleichen Rahmen zu bekommen. Dann wird’s bunt. Schneidet viele bunte Dreiecke aus dem Seidenpapier aus und klebt es so in den Rahmen, dass die Dreiecke wild durcheinander liegen und sie sich überlappen. Legt zum Kleben am Besten etwas Zeitungspapier oder eine Bastelvorlage unter. Wenn der komplette Rahmen mit den bunten Dreiecken beklebt ist, kommt der zweite Rahmen mit Kleber darauf, um die am ersten Rahmen befestigten Dreiecke zu verdecken. So sieht das fertige Osterei nämlich von beiden Seiten hübsch aus. Wer mag, kann das Ei dann schon so am Fenster festkleben, noch weitere in unterschiedlichen Farben und Größen gestalten und dazu hängen.

Fred Fuchs © MM

Dazu passend kann man aber auch noch etwas Gras, Blumen, Küken oder Osterhasen aus Pappkarton dazu basteln und am Fenster befestigen. Wer sich dazu entscheidet, kleine Eier zu basteln, der kann sie auch als Dekoration in der Wohnung aufhängen. Dazu müsst ihr einfach einen Faden als Schlaufe zwischen die beiden Rahmen kleben und könnt nachdem der Kleber getrocknet ist, die Eier aufhängen – an Zweigen zum Beispiel. Alternativ könnt ihr sie auch in unterschiedlichen Höhen von der Decke baumeln lassen – das sieht besonders in hohen Räumen gut aus. Tobt euch aus und seid kreativ! Viel Spaß dabei wünscht euch euer Fred Fuchs ssr