ÖPNV Schwerpunkt der Corona-Kontrollen in Hessen

Hessen. Die hessische Polizei verstärkt wegen der stark steigenden Corona-Zahlen ihre Präsenz und Maßnahmen, um für das Einhalten der Regeln zum Schutz vor einer Ansteckung zu sorgen. Das betrifft vor allem die 3G-Regeln im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und die Einführung der 2G-plus-Regel in der Innengastronomie, wie das Innenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Wiesbaden mitteilte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit Mitte Dezember seien fast 1000 Kontrollaktionen in Hessen durchgeführt worden. Dabei habe es über 100 gemeinsame Schwerpunktkontrollen in enger Zusammenarbeit mit den Gesundheits- und kommunalen Ordnungsbehörden sowie den örtlichen Verkehrsbetrieben gegeben. Insgesamt wurden nach Angaben des Ministeriums mehr als 1100 Verstöße festgestellt.

Der ÖPNV habe dabei besonders im Fokus gestanden. Seit dem 17. Dezember seien unter Beteiligung der hessischen Polizei allein im ÖPNV fast 250 Kontrollaktionen durchgeführt und dabei rund 260 Verstöße gegen die Coronavirus-Schutzverordnung festgestellt worden.