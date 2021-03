Oehlenschläger bleibt CDU-Fraktionschef

Die Bergsträßer CDU setzt an der Spitze ihrer Kreistagsfraktion auf Kontinuität: Volker Oehlenschläger (Bild: Zelinger) wird in der neuen Wahlzeit Fraktionschef sein, so wie auch in den vergangenen fünf Jahren.

Diese Entscheidung sei bei der konstituierenden Sitzung der 27-köpfigen Fraktion im Einhäuser Bürgerhaus getroffen worden, teilte CDU-Kreisvorsitzender Michael Meister mit. Weitere würden zu späteren Zeitpunkten getroffen.

Oehlenschläger war zur Kommunalwahl auf dem dritten Listenplatz der Kreis-CDU angetreten. Er ist auch Bürgermeister der Gemeinde Fürth. Bei der Bürgermeisterwahl am 14. März war er mit 70,66 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. kbw